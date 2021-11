Mercato Inter, fulmine a ciel sereno: "Scambio Lazzari-Dumfries"

Mercato Inter, fulmine a ciel sereno: "Si potrebbe prospettare uno scambio Manuel Lazzari - Denzel Dumfries".

È il riassunto della notizia rilanciata, in queste ore, dal sito LaLazioSiamoNoi. Dopo la rincorsa, non andata a buon fine nella sessione estiva di calciomercato, Simone Inzaghi torna a pensare a Lazzari per gennaio. Un flirt mai finito che potrebbe tornare in auge. Motivo? Sulla corsia destra Dumfries non ha convinto appieno dopo l’investimento fatto dal PSV Eindoven.

Ma c’è un altro particolare che viene riportato da parte del sito. Infatti, la cifra richiesta dalla Lazio per portare via l’esterno è di circa 18-20 milioni di euro. Troppi per l’Inter, che si trova in una situazione economica molto particolare e che, dalla scorsa estate, ha cambiato politica sul mercato visto che il presidente Steven Zhang ha ordinata una politica di contenimento dei costi. Pertanto, l'Inter potrebbe inserire una contropartita gradita ai biancocelesti per abbassare la parte cash. L’uomo identificato sarebbe proprio Dumfries che piace molto al direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare.

Ma il nome di Lazzari non è l’unico sulla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio per gennaio. Infatti, ci sono anche altri due reparti sotto la lente di ingrandimento dei due dirigenti di viale della Liberazione. Infatti, la società nerazzurra cerca anche un centrocampista, ed in tal senso il primo nome della lista è quello di Gonzalo Villar della Roma, fuori dai piani di Josè Mourinho – leggi qui le ultime sullo spagnolo -, ed un attaccante, con Marcus Thuram sempre sotto i radar, dopo che, anche lui, era stato cercato questa estate – leggi qui le ultime sull’attaccante francese.