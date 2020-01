Mercato Inter - Frenata su una trattativa. Incontro tra Conte e la dirigenza

Novità sul mercato in entrata: Antonio Conte avrebbe avuto un incontro con la dirigenza, per avere rassicurazioni sul mercato. Il club targato Suning starebbe lavorando per regalare al tecnico salentino due colpi.



Secondo le indiscrezioni riportate oggi dalla "Gazzetta dello Sport" gli affari dovrebbero essere invece tre. I nerazzurri continuano soprattutto a lavorare sul fronte Vidal, anche se la trattativa sembrerebbe aver subito una brusca frenata.



Il motivo sarebbe legato al tecnico del Barcellona: Valverde recupera terreno su Xavi (indiziato numero uno per la panchina blaugrana) e la permanenza dell'attuale allenatore potrebbe di fatto congelare l'approdo di Vidal a Milano. L'Inter osserva, ma stando a quanto riferito dalla rosea il cileno si starebbe allontanando.