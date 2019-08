Mercato Inter: frenata per la cessione del difensore. Ipotesi scambio per lui

Inter al lavoro per portare a Milano Cristiano Biraghi. Il laterale della Fiorentina andrà a sostituire Dalbert, in uscita dal club nerazzurro. La redazione di Sky Sport ha aggiornato la situazione su questa operazione di mercato.

Inter e Fiorentina lavorano ad uno scambio tra i due giocatori. Dalbert preferisce tornare in Francia al Nizza ma, al momento, la trattativa non sta andando avanti. I nerazzurri vogliono convincere il difensore brasiliano ad accettare Firenze, intavolando lo scambio con Biraghi.

Dal suo arrivo a Milano, Dalbert non è riuscito a trovare continuità nelle prestazioni. In questo inizio di stagione, Antonio Conte l'ha utilizzato più volte sulla fascia sinistra, nel suo 3-5-2, ma il giocatore non ha convinto il tecnico nerazzurro a puntare su di lui.