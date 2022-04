Mercato Inter, Frattesi si allontana? Una squadra di Serie A si inserisce

Mercato Inter, la Roma piomba su Davide Frattesi.

Il centrocampista del Sassuolo, grazie alle sue prestazioni in campo con la maglia della squadra neroverde, è diventato una delle sorprese del campionato di Serie A e tante big hanno messo gli occhi su di lui in vista del prossimo mercato estivo. L'Inter è dentro la corsa per arrivare al centrocampista e già da tempo sta parlando con Giovanni Carnevali per trovare la quadra economica ed una formula che possa soddisfare il club emiliano e convicerlo a lasciar partire il giocatore.

Ma su Frattesi, negli ultimi giorni, si è parlato di un inserimento prepotente della Juventus, con Allegri che stima molto il giocatore, ma, soprattutto, come riportato da Il Corriere dello Sport, di uno da parte della Roma, società che ha cresciuto il giocatore e che vorrebbe riportarlo alla base nella prossima stagione. La società giallorossa detiene il 30% del valore del cartellino del giocatore e per questo potrebbe avere un canale privilegiato con il Sassuolo, potendo arrivare più facilmente ad accontentare le richieste economiche.

Vedremo chi la spunterà sul giocatore, di certo tutto il vantaggio che l'Inter sembrava avere accumulato su di lui, sembra assottigliarsi sempre di più con altre società interessante e pronte ad approfittare dello stallo. Frattesi intanto pensa al campo e vuole arrivare più in alto possibile con la maglia del Sassuolo per convincere tutti di essere oramai pronto al grande salto sia in una grande che con la maglia della Nazionale. Il prezzo è sempre di 30 milioni, sta alle società trovare l'accordo.