Mercato Inter, Frattesi ma non solo: per il centrocampo spunta un ex

Mercato Inter, nerazzurri alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo per la prossima stagione: spunta anche Mateo Kovacic del Chelsea.

In estate potrebbe andare in scena un vero e proprio restyling della mediana con i sempre più probabili addii di Vidal e Vecino. Oltre a Frattesi nel mirino nerazzurro ci sarebbero diversi giocatori e nelle ultime ore sarebbe circolato anche quello del croato. A riportarlo è Tuttosport, spiegando che l’ex nerazzurro sarebbe un pallino di Piero Ausilio. Kovacic, considerata la delicata situazione societaria del club londinese, potrebbe lasciare il Chelsea a fine stagione e gradirebbe un eventuale ritorno nel club in cui lo ha lanciato.

Occhio anche alle piste che portano a Dani Ceballos che è in uscita dal Real Madrid e i due ‘parigini’ Wijnaldum e Paredes. Restano sullo sfondo anche i nomi di Pjanic (attualmente in prestito al Besiktas ma di proprietà del Barcellona) e Tolisso (in scadenza di contratto a fine stagione). Sempre secondo il quotidiano torinese, i nerazzurri potrebbero addirittura virare su un clamoroso ritorno di Rafinha dal Psg oppure puntare sul giovane Kalimuendo, sempre di proprietà dei parigini ma attualmente in prestito al Lens dove si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione. Centrocampo ma non solo, la dirigenza interista sarebbe anche a caccia di attaccanti, ma molto dipenderà da Lautaro Martinez (clicca qui per l'articolo integrale).