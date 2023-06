di Redazione, pubblicato il: 17/06/2023

(Mercato Inter) “Per Davide Frattesi e Yann Aurel Bisseck è praticamente tutto fatto. Ma per brindare ufficialmente a un acquisto, l’Inter prima deve vendere.” Così recita la Gazzetta dello Sport analizzando le prime ore di mercato nerazzurro. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo… Zhang. Il presidente è stato chiaro, nessun acquisto se non è preceduto da una cessione. E allora tutto rischia di incagliarsi e il pensiero torna a 12 mesi fa e alla vicenda Bremer.

“E qui rientra in gioco Robin Gosens, che ha richieste vere – e anche importanti – dalla Germania: sull’ex Atalanta ci sono Wolfsburg e soprattutto Union Berlino, la squadra rivelazione dell’ultima Bundesliga, che il prossimo anno disputerà la prima Champions della sua storia.”

Il tedesco ha perso gli ultimi mondiali, adesso non vuole rinunciare anche all’Europeo del prossimo anno. Ha bisogno di ritrovare spazi e titolarità che all’Inter difficilmente troverà vista l’esplosione di Dimarco.

“A Berlino lo accoglierebbero a braccia aperte, per nulla spaventati dalle alte richieste dell’Inter. Un affare da 20 milioni diventerebbe in fretta l’operazione più cara della storia del club della capitale tedesca”.

La sua cessione è dunque la chiave di volta della doppia operazione. “Gosens è pronto all’ultimo assist per l’Inter: un regalo di nome Frattesi.”