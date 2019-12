Mercato Inter: Florenzi in nerazzurro, colpo per tutti

Il mercato sta per riaprire i battenti, lo staff di mercato nerazzurro sta seguendo diverse piste anche se non è lecito attendersi fuochi artificiali, visto che nella stagione invernale i buoni giocatori non si muovono e quei pochi che lo fanno scontano prezzi altissimi.

Una traccia che merita di essere seguita da vicino è quella che vorrebbe Florenzi salutare la capitale e arrivare alla corte di Antonio Conte. Il laterale giallorosso sta vivendo con Fonseca un periodo di grande difficoltà, con la panchina dell'Olimpico che lo ospita con una frequenza per lui sconosciuta fino a quest'anno.

Secondo Maurizio Compagnoni di Sky Sport i vantaggi sarebbero evidenti per entrambe le parti in causa. A suo avviso l'Inter sarebbe la soluzione migliore per Florenzi, che potrebbe rappresentare una validissima alternativa a Candreva sulla destra ma anche dare una svolta definitiva sulla fascia sinistra dove Lazaro non convince. Da ricordare anche che Antonio Conte in Nazionale ha impiegato Florenzi come interno di centrocampo con risultati tutt'altro che disprezzabili