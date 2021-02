Mercato Inter, fissato il prezzo per Agoumè: il Bayern insiste

Continua il pressing del Bayern Monaco sul talento nerazzurro Lucien Agoumè. Il classe 2002, arrivato all’Inter dal Sochaux per 4,5 milioni di euro, è al momento in prestito al neo promosso Spezia per giocare con continuità e completare il suo percorso di crescita.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club meneghino non avrebbe intenzione di cederlo in quanto lo riterrebbe un elemento fondamentale per il futuro, ma considerata la particolare situazione economica e societaria non è escluso che di fronte ad un’offerta importante possa cambiare idea.

Stando a quanto rivelato da Fabrizio Romano, la valutazione del giocatore sarebbe aumentata in maniera esponenziale in questa stagione e il suo valore attuale sarebbe di 15 milioni di euro. Il talento francese ha un contratto con l’Inter fino al giugno del 2023 e salvo colpi di scena dovrebbe tornare a disposizione di Conte a partire dalla prossima stagione, suo grande estimatore, per provare a conquistarsi un posto in prima squadra.