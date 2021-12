Mercato Inter, finisce male un tormentone per il centrocampo

Mercato Inter Nandez - Nonostante l'esito negativo della vicenda nell'ultimo mercato estivo, il nome di Nahitan Nandez continua ad essere accostato all'Inter tutti i giorni con regolarità svizzera. Il centrocampista del Cagliari sembrava sul punto di arrivare a Milano nello scorso mese di agosto, lui stesso aveva già espresso alla dirigenza isolana la sua volontà di trasferirsi. Il Presidente Giulini fece la voce grossa e l'uruguaiano dovette tornare sui suoi passi.

A spengere ogni illusione arriva oggi un tweet di Fabrizio Biasin, solitamente molto ben informato sulle vicende di casa Inter. Secondo il giornalista di Libero "– Brozovic, l’incontro con l’entourage del giocatore è previsto poco prima di Natale. – Nandez, nessuna possibilità. L’Inter ha 6 mezzeali (Barella, Calhanoglu, Vidal, Gagliardini, Vecino, Sensi) e ritiene di essere piuttosto coperta nel ruolo. E in effetti…“."

Le parole di Biasin sembrano dettate dal buon senso, almeno numericamente il centrocampo dell'Inter è coperto anche se su Sensi continuano ad affiorare dubbi sulla sua condizione fisica e sulla possibilità di rivederlo in campo per tutta la durata di una gara.

Le cose potrebbero cambiare se, come alcune voci lasciano trapelare, Matias Vecino lasciasse la maglia nerazzurra già a gennaio, destinazione Napoli dove Luciano Spalletti sembrerebbe essere decisamente interessato ad avere di nuovo con sè il ragazzo anche in vista della prossima Coppa d'Africa che potrebbe lasciarlo per diverse partite senza la rivelazione Anguissa.