Mercato Inter, finalmente anche Marotta si sbilancia

Beppe Marotta ha parlato poco a margine dell'evento per la consegna del Premio Brera. L'Ad nerazzurro circondato dai microfoni dei giornalisti presenti, si è lasciato andare a dichiarazioni non banali. Per quanto riguarda la stagione, Marotta ha detto che l'Inter crede nello scudetto e non ha nessuna intenzione di recitare il ruolo di comparsa. Le avversarie sono fortissime ma le gare che mancano sono ancora tante così come i punti in palio.

Sul mercato in corso il dirigente nerazzurro il dirigente ha detto che le opportunità ci sono, "coglieremo, coglieremo...". Dunque una affermazione di certezza, non il solito "vedremo se ci sono le possibilità" ripetuto come un mantra fino a qualche giorno fa. D'altronde due affari, Ashley Young e Victor Moses sono già andati porto, mentre per il più atteso, quello di Eriksen, si attendono notizie definitive proprio in queste ore. Anche su questo il dirigente è stato stranamente esplicito: "speriamo di non dover tornare a Londra prossimamente" lasciando dunque presumere che la trattativa non necessiti di un altro incontro ravvicinato tra le dirigente di Inter e Tottenham.