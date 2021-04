Mercato Inter, filo diretto con il Verona: un addio ed un arrivo

Secondo quanto riportato dal quotidiano L'Arena, il Verona sarebbe alle prese con i riscatti di due calciatori dell'Inter che ben stanno facendo in gialloblù, cioè Dimarco e Salcedo.

Soprattutto per il primo, la società veneta ha un diritto di riscatto fissato a circa 6 milioni di euro, con l'Inter che potrebbe riacquistarlo per 10 milioni. Per l'italo-colombiano, invece, la soluzione dovrebbe essere il ritorno in nerazzurro per poi valutare il da farsi.

In estate se ne saprà di più, con le trattative che potrebbero concretizzarsi, ma il futuro di Dimarco e Salcedo è ancora tutto da scrivere.