Mercato Inter, fatta per Vanheusden allo Standard Liegi: le cifre

Ci siamo, per il passaggio di Zinho Vanheusden allo Standard Liegi è stato fatto tutto. Il difensore, che è stato in prestito al club belga la passata stagione, continuerà a giocare in patria.

Nelle casse dell'Inter, entreranno 12 milioni di euro. Resta da capire se insieme a Vanheusden - ma solo in prestito - allo Standard Liegi approderà anche il centrocampista Xian Emmers.

A sbloccare il tutto, è stato il sopralluogo di questa mattina in sede dell'intermediario Renzo Contratto. Per quanto riguarda il mercato in entrata invece, oggi è stata la giornata di Lucien Agoumé. Il classe 2002, in attesa del comunicato ufficiale, sta già svolgendo le visite mediche.