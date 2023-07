Mercato Inter, fatta per un centrocampista: il giornalista dà l’annuncio e le cifre

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/07/2023

Mercato Inter, è fatta per un centrocampista. Quelli che stanno trascorrendo in questo momento sono ore molto importanti per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Infatti, non solo Sommer si avvicina sempre di più, ma anche le trattative per tutte quelle lacune che in questo momento sono presenti nella rosa di Inzaghi entreranno nel vivo.

Intanto, oggi, Michele Criscitiello dà l’annuncio per quanto riguarda un obiettivo per il centrocampo nerazzurro. Da tempo, infatti, si sa che Marotta e Ausilio seguono con parecchio interesse il giovane centrocampista dell’Udinese classe 2002, Lazar Samardzic. Proprio qualche istante fa, lo stesso giornalista, attraverso i propri canali social, ha dato per fatta la trattativa.

Alla società friulana dovrebbero andare 25 milioni più il cartellino del giovane canterano nerazzurro, Giovanni Fabbian, in questo momento in ritiro con la squadra di Inzaghi. In attesa di conferme ufficiali, Samardzic sembra avvicinarsi a grandi passi a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Un obiettivo inseguito da tempo e che adesso sembra davvero essere in procinto di trasferirsi a Milano.

Dopo Frattesi, il centrocampo dell’Inter avrà un nuovo innesto giovane e di qualità pronto a dare il proprio contributo ad Inzaghi e ai compagni per inseguire il grande sogno che capeggia nella testa dei nerazzurri da ben due stagioni: la vittoria della seconda stella.