Mercato Inter, fatta per il prestito di Salcedo allo Spezia

Tanti interessamenti per un giovane di talento e, adesso, sembra che la soluzione definitiva sia vicina. Eddie Salcedo è stato uno dei protagonisti di questi ultimi minuti incandescenti di calciomercato che stanno animando soprattutto le società piccole, in cerca della migliore occasione per rinforzare la propria rosa per affrontare al meglio la stagione appena cominciata.

L'italo-colombiano classe 2001, dopo il prestito di due anni al Verona, è tornato all'Inter e per tutto il ritiro si è messo a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, ma, ovviamente, trattandosi di un giovane, gli spazi sarebbero stati molto limitati, per questo la società ha deciso di cedere il giocatore in prestito per farlo giocare. Tanti gli interessamenti di questa estate, dal Torino, al ritorno al Genoa, fino al Cagliari, ma di fatto nessuna trattativa è stata conclusa in maniera positiva.

Ecco che, secondo quanto riportato da parte di Sky Sport, Salcedo potrebbe tornare in Liguria, ma stavolta con la maglia dello Spezia di Thiago Motta, eroe del Triplete in nerazzurro. Un'occasione per permettere al giovane attaccante di mettersi in mostra e di ritornare con un bagaglio maggiore l'anno prossimo.