Mercato Inter, famiglia Carboni tutta in nerazzurro, smentito il tormentone

“Il calcio è strano Beppe” suole ripetere ogni tanto Fabio Caressa allo Zio Bergomi durante il Club in onda su Sky Sport dopo le partite. Vero, ma ancor più strano del calcio rischia di essere il mercato, almeno leggendo le indiscrezioni odierne a proposito dell’Inter.

Andiamo per ordine. Se il tormentone di Ezequiel Lavezzi in nerazzurro è rimasto tale dopo aver riempito migliaia di pagine e di ore di chiacchiere, quello di Matteo Darmian sembrava invece destinato proprio oggi ad una fine diversa. Così riporta il Corriere dello Sport, secondo il quale sarebbe stata proprio la società nerazzurra a far rientrare il laterale in Italia lo scorso anno dopo la lunga parentesi al Manchester United. L’affare sarebbe stato organizzato insieme al Parma con l’accordo che dopo una stagione in Emilia, Darmian arriverebbe all’Inter al termine del campionato in corso. Operazione benedetta anche da Antonio Conte che apprezza la duttilità tattica dell’ex nazionale, in grado di trovarsi a suo agio nella difesa a tre o come rimpiazzo per Candreva. L’indiscrezione ha retto per poche ore, fino a quando l’agente del giocatore Tullio Tinti ha smentito con tempestività e fermezza la ricostruzione del Corriere dello Sport.

Un’altra operazione di mercato è stata invece confermata dai diretti interessati. Nella cantera nerazzurra si sta mettendo in bella mostra Franco Carboni, centrocampista argentino del 2003. Nelle ultime ore l’Inter ha concluso l’acquisto del fratello minore, Valentin, un classe 2005 che arriverà dal Catania. Ma c’è di più. Arriverà all’Inter anche il papà dei due ragazzi, Ezequiel, anche lui giocatore e allenatore nelle giovanili dei rossoblu siciliani . Approderà nello staff tecnico nerazzurro, con un incarico di scouting nel settore giovanile. Lo ha confermato lui stesso al quotidiano "La Sicilia", ringraziando la città e la squadra di Catania per quanto fatto per lui e per suo figlio.