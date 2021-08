Mercato Inter, Facundo Colidio ceduto all'Austria Vienna

Il mercato in entrata dell'Inter si è chiuso con l'acquisto dalla Lazio dell'attaccante argentino Joaquin Correa, ma quello in uscita, negli ultimi giorni, ed anche nelle ultime ore di mercato, è stato molto attivo. Sappiamo già delle uscite di Valentino Lazaro, passato in prestito al Benfica, di Eddie Salcedo allo Spezia in prestito e di Vagiannidis a titolo definitivo al Panathinaikos. Proprio sul gong della fine del mercato la società nerazzurra è riuscita a concludere un'altra operazione.

Si tratta dell'attaccante argentino classe 2000, Facundo Colidio, che, secondo quanto riportato da parte del giornalista di Calciomercato.com, Pasquale Guarro, attraverso il suo profilo Twitter, è passato all'Austria Vienna. Un attaccante acquistato per 7 milioni dal Boca Juniors, ma che non è riuscito ad esplodere come si pensava e non ha ancora dimostrato il suo valore.

Sarà questa l'occasione per trovare continuità e per poter accumulare quell'esperienza che fino ad ora non ha avuto. Intanto, con questa operazione, si è concluso il mercato dell'Inter. Mercato non semplice, visti i paletti imposti dalla proprietà, ma che con le idee è stato portato a termine in maniera ottima con operazioni importanti.