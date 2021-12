Mercato Inter, Fabrizio Romano: "Vi svelo gli obiettivi nerazzurri. Brozo..."

Mercato Inter, ieri sera Fabrizio Romano è tornato anche sui piani dei nerazzurri nel suo podcast "Here we go".

“Non sono nomi per gennaio, ma l’Inter sta seguendo da vicino sia Bremer che Davide Frattesi. Piacciono molto entrambi, il primo è un’idea per giugno ma ci sarà un’asta perché anche il Napoli ed altri club sono sul brasiliano, il Toro non fa sconti a nessuno. Frattesi sta facendo benissimo, a gennaio non va via ma per l’estate l’Inter ha messo il suo mirino su di lui. Intanto resta l’ottimismo per il rinnovo di Brozovic, la trattativa è ancora in corso”.

Due dunque i nomi fatti dall'esperto di mercato sui progetti di Marotta e Ausilio. Bremer è un profilo che scalda particolarmente, vista la sua esponenziale crescita negli ultimi due anni, concretizzata quest'anno dall'avvento di Ivan Juric - esperto nel modellare grandi difensori, specie giocando a tre dietro - sulla panchina del Torino. Il brasiliano tra l'altro è molto abile anche in fase offensiva, dove il vizietto del gol sembra proprio una sua caratteristica. Già 2 reti in questo campionato.

L'operazione Frattesi, invece, profuma molto di Barella-bis. Giocatore simile all'ex Cagliari, il gioiellino del Sassuolo si è preso subito la titolarità del centrocampo di Alessio Dionisi a suon di ottime prestazioni, gol ed assist. Calciatore dalle spiccate doti di inserimento, Frattesi è grandioso anche in fase di recupero palla ed interdizione. Come vice Barella è un nome che può realmente fare al caso dei nerazzurri, anche se i neroverdi sono bottega cara e di certo non lo lasceranno andar via a cuor leggero. Un'ipotesi può essere quella di bloccarlo in vista di giugno, lasciandolo nella seconda metà del campionato in prestito in Emilia.

Idee, nomi, mercato: Marotta e Ausilio si sono ufficialmente accesi.