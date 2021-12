Mercato Inter, Fabrizio Romano anticipa il primo obiettivo per l'estate

Mercato Inter: Fabrizio Romano anticipa l'obiettivo principale per il mercato estivo.

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, il giornalista esperto di calciomercato ha parlato di un giocatore che nella prossima estate potrebbe generare un'asta interessante per portarlo via dalla sua attuale squadra e su cui l'Inter avrebbe messo gli occhi da parecchio tempo. Parliamo del difensore centrale del Torino, Gleison Bremer che, anche in questa stagione, sta facendo davvero molto bene, rivelandosi non soltanto un ottimo difensore con ampi margini di crescita, ma anche un grande uomo-gol sulle palle inattive.

Come detto già parecchie volte, l'Inter vorrebbe portarlo a Milano in estate e Fabrizio Romano ha anticipato come sia lui l'obiettivo numero uno per la prossima estate, visto che, di fatto, la squadra nerazzurra potrebbe dover rimpiazzare tre difensori come D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov e, allo stesso tempo, potrebbe far cassa con la partenza di Stefan de Vrij. Ecco che il brasiliano potrebbe davvero essere il nome giusto per il reparto arretrato, anche se l'Inter non è l'unica squadra italiana ad essersi interessata a lui.

Infatti, sempre secondo Romano, anche il Napoli avrebbe iniziato a chiedere informazioni per lui, vista la possibilità di prelevarlo a costi relativamente contenuti con la scadenza di contratto che è al 30 giugno 2023. Il Torino, dal canto suo, lo tratterrà sicuramente fino a gennaio, visto che si tratta di uno dei punti di forza della squadra di Ivan Juric, ma per giugno le cose potrebbero davvero cambiare e il presidente Urbano Cairo si augura che ci possa essere un'asta tutta italiana per acquistare il suo gioiello.