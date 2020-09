Mercato Inter, Esposito: "Amo l'Inter, pronto al prestito per tornare più forte"

"Vado via per tornare più forte e restare a lungo". Il carattere non manca a Sebastiano Esposito e lo abbiamo capito da subito quando ha esordito in Champions procurandosi il rigore contro il Borussia Dortmund o nella prima sfida giocata da titolare in campionato con il rigore trasformato contro il Genoa. Queste dichiarazioni fanno capire ancora di più di che pasta è fatto questo ragazzo, classe 2002, di Castellamare di Stabia.

Si è raccontato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato proprio dell'emozione e delle sensazioni prima di quel rigore e durante la partita: "Cosa ricordo? Che non avevo paura! E fatico a crederci se ci ripenso. Se dovessi rifarlo adesso, avrei più timore. Una volta sul dischetto, mi sono detto solo che potevo fare tutto tranne che sbagliarlo... ". Racconta come sia stato fondamentale Romelu Lukaku in quella partita: "Cosa mi disse Romelu? Di calciare sicuro e forte. Ma mi aveva già aiutato prima. “Stai tranquillo, gioca come sai”. Poi tra primo e secondo tempo ero un po’ in ansia e lui ancora “appoggiati su di me e andiamo alla conclusione, l’importante non è il gol ma portare a casa la partita".

Ringrazia tutti i compagni da Lukaku appunto, passando per Lautaro, Eriksen e Sanchez ma ha soprattutto un ringraziamento speciale da fare il piccolo Esposito: " Il mio esempio è stato però soprattutto D’Ambrosio: non gioca nel mio ruolo, è vero, ma mi ha insegnato il rispetto per gli altri, per gli orari, per il gruppo. Sono cose fondamentali".

Poi l'immancabile domanda sul futuro: "Se resterò all'Inter? Non lo so, decideremo insieme con il club e con il mio agente quel che è meglio. Io posso dire che amo l’Inter, fin da piccolo. Mi ha aiutato nei momenti di difficoltà, è stata una seconda famiglia e il direttore del settore giovanile Roberto Samaden è stato per me un secondo padre", concludendo poi con queste bellissime parole per un ragazzo di quell'età "Se dovrò andare in prestito, dovrò dare il massimo per poi tornare all’Inter. Quello è il mio obiettivo: giocare nell’Inter il più a lungo possibile".

Sebastiano Esposito, il futuro dell'Inter.