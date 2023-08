Mercato Inter, esplode un nome nuovo per l’attacco

di Redazione, pubblicato il: 10/08/2023

(Mercato Inter) Le ultime indiscrezioni per l’attacco dell’Inter per la prossima stagione ruotavano intorno a due nomi, Balogun e Taremi.

Nelle ultime ore la situazione ha avuto una sterzata improvvisa e clamorosa. L’Inter punta con decisione su Marko Arnautovic, la punta del Bologna che garantirebbe la fisicità e l’esperienza richieste da mister Inzaghi. Secondo la Gazzetta dello Sport la trattativa non sarà semplice, il club rossoblu non ha intenzione di privarsi del suo ariete se non davanti ad una offerta davvero importante. Sarà decisiva, come al solito, la volontà del giocatore.