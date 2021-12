Mercato Inter, "era quasi fatta": Raiola svela il mancato colpo nerazzurro

Mercato Inter: nuovo retroscena sulla mancata firma del francese.

L'Inter quest'estate è stata vicinissima a Marcus Thuram. Poco dopo la cessione di Lukaku e l'acquisto di Dzeko, i nerazzurri stavano cercando una punta e la trattativa per il francese era ben avviata. Il figlio d'arte stava per firmare con i nerazzurri, l'infortunio rimediato al ginocchio bloccò la trattativa e dunque fece sfumare il colpo nerazzurro. Poco dopo arrivò Correa e i nerazzurri ad oggi hanno il migliore attacco d'Italia, ma l'arrivo del francese avrebbe alzato ulteriormente il livello tecnico del reparto avanzato. Magari avrebbe anche portato qualche gol in più in Champions League, visti i dati dell'Inter in Europa (qui l'analisi dell'attacco nerazzurro). L'attaccante della scuderia di Raiola era il profilo ideale per Inzaghi, una punta duttile e giovane dalle prospettive enormi. Adesso a distanza di mesi, Raiola conferma tutto.

Mino Raiola, agente di Thuram, in un intervista rilasciata a Sport 1, ha svelato sulla trattativa che avrebbe dovuto portare il francese a Milano. "Marcus Thuram al ‘Gladbach è cresciuto enormemente e la scorsa estate la strada per lui era chiara, doveva andare all’estero. Tutto era pronto per il suo trasferimento all’Inter, poi però è arrivato l’infortunio e il trasferimento è saltato". Insomma, la trattativa era ben imbastita e il ragazzo era pronto a vestire la maglia nerazzurra, ma la rottura del collaterale mediale del ginocchio fece saltare tutto. Adesso però il francese è "pronto a scegliere" tra tutti i club principali, come dichiarato dallo stesso agente.

Insomma Thuram è stato vicinissimo all'Inter e sicuramente Simone Inzaghi avrebbe saputo valorizzarlo al meglio, come dimostrato con i nuovi acquisti in questa stagione. Intanto un altro pallino nerazzurro, Nandez, come riportato in precedenza, può arrivare a Milano nella prossima sessione di mercato.