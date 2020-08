Mercato Inter, Emerson Palmieri obiettivo primario. Piace sempre Kumbulla

Dopo la riconferma di Conte sulla panchina dell'Inter adesso i nerazzurri pianificano il prossimo mercato. Tanti i nomi finiti sul taccuino della dirigenza targata Suning e ora si lavora per regalare al tecnico salentino rinforzi di prima qualità per competere su più fronti. Decisiva nell'incontro di ieri la mediazione di Zhang, con il board dirigenziale e l'allenatore adesso uniti in vista dell'annata futura.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sport Mediaset priorità alla fascia sinistra con l'identikit tracciato che porterebbe a Emerson Palmieri. Dopo aver congelato l'affare Tonali spazio adesso alla difesa: piace sempre Kumbulla (quest'ultimo definito come il degno erede di Milan Skriniar, ormai in partenza da Milano). Per l'attacco il nome più caldo sembrerebbe quello di Edin Dzeko: il centravanti bosniaco è il profilo perfetto per il reparto offensivo date le sue caratteristiche, possibile un suo arrivo in caso di cessione di Lautaro Martinez.



Per la mediana si segue Ndombelé e se l'affare dovesse sfumare si virerebbe su Kantè del Chelsea. Il nome che stuzzica il mondo Inter? Sergej Milinkovic-Savic, anche se Lotito difficilmente lascerà andare il centrocampista serbo. Possibile in quest'ultima trattativa l'inserimento di contropartite tecniche.