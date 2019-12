Mercato Inter: emergono i dettagli dell'offerta per Chiesa

Secondo SportMediaset, l'Inter non aspetterebbe il prossimo mercato estivo per dare l'assalto a Federico Chiesa. Visti i problemi di rosa, Antonio Conte potrebbe anticipare la richiesta di portare in nerazzurro il talento viola per averlo a disposizione già dal prossimo gennaio.

Il tecnico nerazzurro è convinto che la forza e la garra dell'esterno potrebbero risultare decisivi in un 3-4-3 anche se voci di corridoio vicine al mister salentino lasciano intendere che il suo sogno sarebbe quello di provarlo a tutta fascia.

L'Inter potrebbe avere argomenti decisamente interessanti da mettere sul tavolo della trattativa con il club del presidente Comisso: SportMediaset parla di 40 milioni di euro, una parte del ricavato della vendita di Gabriel Barbosa e l'opzione Politano, già inseguito dalla Viola nella scorsa estate.