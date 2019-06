Mercato Inter - Elmas rischia di svanire, si inserisce l'Atletico Madrid

Sembrava tutto fatto tra Inter ed Elif Elmas, in Turchia si parlava di trattativa in dirittura d'arrivo per il giovane macedone del Fenerbache.

Nella giornata odierna le carte in tavola sembrerebbero cambiate, infatti secondo Fanatik, testata giornalistica turca, l'Atletico Madrid di Diego Simeone avrebbe battuto la concorrenza dei nerazzurri, offrendo circa 14 milioni di euro per il centrocampista.

Nella seconda settimana di giugno, la dirigenza madridista si recherà ad Istanbul per definire l'accordo.