Mercato Inter - Ecco quando Lukaku ha scelto il progetto nerazzurro

Lukaku-Inter: amore sbocciato ad aprile. Secondo la "Gazzetta dello Sport" l'attaccante belga era in procinto già di lasciare il Manchester United a partire dallo scorso aprile quando Ole Solskjaer l'ha lasciato a riscaldare la panchina contro il Barça in Champions.



La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata proprio quella dell'ex giocatore dei Red Devils, che in occasione del quarto di finale di Coppa Campioni della scorsa stagione ha scelto di non puntare su "Big Rom" per provare a passare il turno.



Lukaku era già ai ferri corti col club inglese dato il rapporto burrascoso con i tifosi. E Solskjaer ha facilitato così il colpo nerazzurro voluto da Conte quest'estate.