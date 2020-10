Mercato Inter, ecco perchè per Alonso la situazione è complicata

Marcos Alonso è da tempo ormai uno degli obiettivi principali per la fascia sinistra dell'Inter. Conte lo conosce molto bene, avendolo voluto al Chelsea. Nelle ultime stagioni l'esterno spagnolo ha alternato momenti di titolarità a momenti di panchina. Dopo esser partito titolare nelle prime tre gare di Premier, secondo voci che arrivano dall'Inghilterra, Alonso avrebbe pesantemente litigato con Lampard che di fatto lo avrebbe messo sul mercato.

Un'occasione per l'Inter. La situazione però è molto complessa. Dopo la cessione di Dalbert al Rennes, la dirigenza nerazzurra ha provato a muovere le prime pedine per arrivare al terzino dei Blues. Non è facile perchè il Chelsea richiede un prestito oneroso, ma soprattutto che l'Inter si accolli l'intero stipendio del calciatore. Insomma, le condizioni perchè il colpo si realizzi, sono tutt'altro che agevoli. In un ruolo dove l'Inter si ritiene, peraltro, già coperta.

Situazione Asamoah: il ghanese sta per rescindere il contratto con l'Inter dopo aver rifiutato Sampdoria e Genoa in questi ultimi giorni di mercato. La sua storia con l'Inter è terminata.