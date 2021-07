Mercato Inter, ecco la svolta per Nainggolan al Cagliari

La missione numero uno dei dirigenti nerazzurri è quella di sfoltire la rosa in questa sessione di mercato, in modo tale da poter, poi, destinare le risorse finanziare sul mercato in entrata, vista la nuova politica da parte di Suning.

Tra gli esuberi messi alla porta c'è anche Radja Nainggolan che, come nella passata stagione, ha in testa soltanto di ritornare al Cagliari il quale, dal canto suo, non vorrebbe spendere quanto chiesto dall'Inter per il cartellino del centrocampista belga.

Secondo quanto riportato da parte di Tuttosport, però, pare che l'ex Roma si stia avvicinando alla squadra sarda, ma toccherà all'Inter riconoscere la buonuscita e risparmiare sull'ingaggio del giocatore.