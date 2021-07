Mercato Inter, ecco la formula della cessione di Esposito al Basilea

Tutto fatto per la cessione di Sebastiano Esposito. Il promettente centravanti nerazzurro è pronto ad iniziare una nuova avventura da calciatore del Basilea. Il classe 2002 è reduce dal doppio prestito in Serie B della passata stagione, prima con la Spal e dopo con il Venezia, ed avrà la grande opportunità di mettersi in mostra in un club importante come quello svizzero, arrivato secondo nell'ultima Super League e qualificato per la prossima Europa League.

Intesa totali tra i due club che nelle scorse ore avrebbero risolto anche gli ultimi dettagli dell'operazione. Il giocatore sarebbe già in Svizzera ed entro le prossime ore dovrebbe svolgere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto che lo legherà agli elvetici per la prossima stagione.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Sebastiano Esposito si trasferirà al Basilea con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, l’Inter però non vuole perdere il controllo su di lui e vanterà un’ulteriore opzione di contro-riscatto fissata a 10 milioni di euro. L’ufficialità dell’operazione dovrebbe arrivare già in giornata.