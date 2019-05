Mercato Inter, ecco chi sarà il secondo acquisto di mercato dopo Godìn

Che l'Inter sia attratta da Nicolò Barella non è mica una novità. Gli addetti ai lavori nerazzurri, anche grazie al Direttore Sportivo Piero Ausilio, monitorano il classe '97 ormai da più di un anno.

La valutazione di mercato imposta dal Cagliari è partita inizialmente da 20 milioni, poi è salita a 35 per poi arrivare alla richiesta di 50 milioni di euro attuale. Per abbassare la parte economica dell'affare, l'Inter con ogni probabilità inserirà nell'affare Ionut Radu che potrebbe così sostituire Alessio Cragno, attualmente in orbita Roma.

Per l'attacco invece si fa sempre più caldo l'asse Milano-Eindhoven per Steven Bergwijn. L'esterno d'attacco sarebbe l'erede perfetto di Ivan Perisic, e con un'offerta vicina ai 35 milioni il club meneghino potrà aggiudicarselo.