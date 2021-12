Mercato Inter, è vicino il quarto rinnovo di contratto

Mercato Inter: vicinissimo il rinnovo di contratto di Dimarco.

Il terzino nerazzurro vede la scadenza del suo contratto il 30 giugno del 2023 e da tempo la dirigenza interista sta parlando con il suo agente, Beppe Riso, per trovare la quadra definitiva e cercare un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ecco, allora, secondo quanto riportato dal sito Tuttomercatoweb, che proprio oggi si è arrivati alla fumata bianca per un accordo che prevede un contratto di durata fino al 30 giugno del 2026, con uno stipendio aumentato a circa 1,5 milioni di euro, rispetto ai 600 mila euro attualmente percepiti.

In attesa dei rinnovi di contratto di Marcelo Brozovic e, chissà, magari anche quello di Ivan Perisic e dopo quelli di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, ecco che un'altra priorità della dirigenza interista di viale della Liberazione verrà messa a segno, per un giocatore nato e cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e che, dopo anni di gavetta trascorsi tra Svizzera e province italiane, è ritornato alla casa base ed è uno dei segreti di Simone Inzaghi dal momento che può agire anche da terzo di difesa.

Intanto domani, la squadra nerazzurra, sarà impegnata ancora in campionato e l'avversario di turno sarà la Salernitama di mister Colantuono, che sta attraversando un periodo non positivo sia per quanto riguarda le questioni societarie, sia per quanto riguarda le questioni di classifica. Infatti, Dzeko e i suoi, dovranno essere molto attenti alla voglia di punti dei campani, dovendo, però, necessariamente andare a caccia dei tre punti in vista della partita tra Milan e Napoli.