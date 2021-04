Mercato Inter, è sfida con il Barcellona per un difensore a parametro zero

L’Inter starebbe monitorando con attenzione il mercato dei parametri zero per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Nella lista dei nerazzurri ci sarebbero soprattutto Nikola Maksimovic del Napoli ed Aissa Mandi del Real Betis, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, i nerazzurri negli ultimi giorni avrebbero intensificato i contatti per il difensore algerino, che sembrerebbe intenzionato a non rinnovare il proprio contratto con il club andaluso e provare a fare il salto di qualità in una big. L’Inter, avrebbe offerto al giocatore un contratto quadriennale a 2 milioni di euro a stagione.

Ma sulle tracce di Mandi non ci sarebbero solo i nerazzurri. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo si sarebbe inserito nella corsa al classe ‘91 anche il Barcellona, alla ricerca di un centrale di piede mancino per la prossima stagione.