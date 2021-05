Mercato Inter, è sfida a due per Wijnaldum. Nerazzurri fuori dalla corsa?

Uno dei principali protagonisti della prossima finestra di mercato sarà senza dubbio Georginio Wijnaldum del Liverpool. L’olandese è in scadenza di contratto con i Reds a fine stagione ed avrebbe già comunicato la sua intenzione di non rinnovare.

L’entourage del giocatore sarebbe al lavoro per trovargli una nuova sistemazione e sarebbe da tempo in contatto con diversi club. Tra le tante squadre interessate al centrocampista ci sarebbe anche l’Inter ma l’ingaggio e l’importante concorrenza rappresenterebbero un grosso ostacolo. I nerazzurri, al momento, sembrerebbero fuori dalla corsa al centrocampista il cui futuro sembrerebbe destinato a essere o in Spagna o in Germania.

Il club al momento in pole position sarebbe sempre il Barcellona, ma attenzione al Bayern Monaco. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni dei tedeschi di Sport1, l’agente ha aperto al club bavarese dichiarando di essere in attesa di una chiamata.