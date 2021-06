Mercato Inter, è sfida a due per Radu: rispunta un possibile scambio

L'Inter potrebbe cedere nella prossima sessione di mercato anche Ionut Radu, portiere classe 1997 che ha trovato pochissimo spazio nella passata stagione, soltanto due presenze nel finale di campionato. L’estremo difensore rumeno vorrebbe avere un ruolo più decisivo e giocare con continuità. I nerazzurri, dopo l’acquisto di Alex Cordaz come vice Handanovic, avrebbero dato il via libera al suo addio e sarebbero in attesa di proposte concrete.

L’intenzione sarebbe quella di monetizzare, ma non è da escludere un’altra cessione in prestito. Come riportato da Sportitalia, sulle tracce del portiere ci sarebbero soprattutto due club: l’Hellas Verona e il Real Sociedad. La squadra al momento in pole position sarebbe quella spagnola, già in trattative con l’Inter e pronta a chiudere l’affare già nei prossimi giorni.

Resta comunque concreta l'ipotesi Hellas Verona. Nell’operazione potrebbe rientrare anche il cartellino di Marco Silvestri, profilo molto gradito alla dirigenza nerazzurra. L’ex Leeds, reduce da alcune ottime stagioni ad alto livello con gli scaligeri sembrerebbe pronto ad approdare in una big e accetterebbe di fare la riserva di Handanovic.