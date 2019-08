Mercato Inter: e se la grande sorpresa fosse in uscita?

Diverse fonti riportano che dal pomeriggio di oggi i rappresentanti di Gabriel Barbosa sono nella sede dell'Inter.Il brasiliano è in prestito al Flamengo fino al 31 dicembre di quest'anno ma il suo ottimo rendimento potrebbe convincere il club brasiliano ad accelerare i tempi per un rinnovo del prestito o per una cessione definitiva. Nel corso di questo avvia di stagione Gabigol ha già messo a segno 12 gol e diversi assist.

Nonostante ciò l'Inter non sembra disponibile a fare regali: il ragazzo è a bilancio per una cifra che si aggira intorno ai 14 milioni di di euro e dunque nessuna trattativa sarà avviata per valori inferiori, onde evitare minusvalenze.

Su Gabigol sembrano aver puntato i loro fari anche un paio di club russi. L'Inter sarebbe ovviamente ben felice di cedere il ragazzo, anche in considerazione del suo ingaggio di 2,7 milioni di euro netti.