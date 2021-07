Mercato Inter, è fatta per un'uscita in difesa: il giocatore va al Genoa

Operazione in uscita per l'Inter. Dopo le notizie giunte ieri, infatti, Zinho Vanheusden passerà al Genoa a titolo temporaneo per una stagione, potendo dimostrare il suo valore e potendo andare in un ambiente con meno pressioni per poter tornare in forma dopo la rottura del secondo crociato.

Già da ieri la notizia era nell'aria, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, oggi è giunta a conclusione, con la squadra genovese che ha battuto la forte concorrenza di Spezia e soprattutto del Bologna, oltre che del Cagliari.

Dopo essere stato due stagioni allo Standard Liegi, Zinho torna in Italia e potrà far vedere a tutti di essere da Inter per un futuro immediato, per una squadra che dovrà fare dei suoi giovani e della programmazione un mantra.