Mercato Inter, è derby per un portiere. L’agente a Milano per trattare

L’Inter è una delle società più attive sul mercato in questo momento. Dopo il colpo Calhanoglu a parametro zero, i nerazzurri potrebbero presto piazzare altri acquisti mirati. La probabile cessione di Ionut Radu, vicino al Real Sociedad, obbligherebbe i nerazzurri ad acquistare un vice Handanovic da affiancare ad Alex Cordaz. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, l’Inter starebbe pensando al brasiliano Neto, ex Juventus e Fiorentina, attualmente secondo portiere del Barcellona.

L’obiettivo dei blaugrana sarebbe quello di incassare almeno 10-15 milioni di euro, ma la trattativa potrebbe essere impostata anche su uno scambio di calciatori. Il portiere è in scadenza di contratto nel 2023 e il suo entourage sarebbe già al lavoro per cercargli una nuova sistemazione.

Sul brasiliano, riporta Sport, ci sarebbe anche il Milan. I rossoneri, infatti, sarebbero alla ricerca di un estremo difensore di esperienza da affiancare al giovane Mike Maignan. L’agente del giocatore, Giuliano Bertolucci, è a Milano per parlare con entrambi i club.