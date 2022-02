Mercato Inter, è derby: due obiettivi nel mirino, Marotta sorpassa il Milan

Mercato Inter: Marotta e Ausilio superano Maldini.

L'Inter da tempo è a caccia di rinforzi, soprattutto in vista della prossima stagione. La sessione invernale di mercato si è appena conclusa ed ora la priorità della società si è spostata sui rinnovi (qui le ultimissime su Brozovic), ma il mercato in entrata è ancora attivo. Marotta e Ausilio, nonostante l'ottimo lavoro fatto da Inzaghi e dalla squadra, vorrebbero alzare ulteriormente il livello qualitativo della rosa. Per farlo, al momento, i nomi principali sono tre: Bremer del Torino e Scamacca e Frattesi del Sassuolo. Proprio sui primi due arrivano novità importanti, soprattutto in vista dell'estate.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Inter e Milan si starebbero sfidando per accaparrarsi Bremer e Scamacca. Sul centrale del Toro da tempo ci sono sia i rossoneri che i nerazzurri. Per Inzaghi potrebbe essere il naturale sostituto di De Vrij che non ha ancora rinnovato e va a scadenza nel 2023. La richiesta dei granata però è troppo alta, ovvero circa 30 milioni di euro. I contatti con il suo entourage sono proseguiti anche in questi giorni, il rinnovo del brasiliano con il Torino nei giorni scorsi, non cambia dunque gli scenari. Al momento dunque il Milan è costretto a inseguire i nerazzurri. Stessa situazione per Scamacca. Marotta da tempo ha un accordo con Carnevali per un'operazione più ampia di circa 60 milioni (con l'inserimento di Frattesi). Mentre i rossoneri a caccia di un vice Ibrahimovic non possono spendere i 40 milioni chiesti dal Sassuolo. Dunque nerazzurri in vantaggio anche sul bomber neroverde.

Dal Derby di mercato a quello sul campo, oggi alle 18.00 i nerazzurri di Inzaghi sfideranno il Milan. Il tecnico nerazzurro ha le idee chiare sugli 11 giocatori che scenderanno in campo (qui le novità di formazione).