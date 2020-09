Mercato Inter, è corsa a due per Joao Mario: servono almeno 15 milioni

I nerazzurri sono al lavoro sul fronte cessioni per piazzare gli esuberi presenti in rosa e reinvestire il denaro ricavato per acquistare nuovi giocatori. Uno dei principali candidati alla cessione è senza dubbio Joao Mario, da tempo fuori dal progetto tecnico nerazzurro.

Il portoghese è rientrato in nerazzurro dopo la stagione in prestito alla Lokomotiv Mosca e non ha preso parte all'allenamento di ieri per motivi personali. Il suo entourage sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione. Come riportato da calciomercato.com, sulle tracce del calasse ‘93 ci sarebbero al momento Benfica e Betis Siviglia, che sarebbero pronte a tentare l’assalto.

I nerazzurri avrebbero intenzione di cederlo soltanto a titolo definito e non sembrerebbero intenzionati ad accettare prestiti. L’Inter vorrebbe incassare dalla sua vendita circa 15 milioni di euro in modo da evitare di fare una minusvalenza. Joao Mario fu acquistato dai nerazzurri nel 2016 dopo un Europeo da protagonista con il Portogallo per la somma di 40 milioni di euro.