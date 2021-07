Mercato Inter, è corsa a due per Dalbert ma l’esterno ha una preferenza

Continua il lavoro di sfoltimento della rosa in casa nerazzurra. Il prossimo esubero che dovrebbe lasciare l’Inter sarà molto probabilmente Dalbert. Il brasiliano, reduce dalla deludente esperienza in prestito in Francia con la maglia del Rennes, ha ancora un contratto fino al giugno del 2022 e non rientra nei piani di Simone Inzaghi. L'ex Nizza è rientrato momentaneamente ad Appiano Gentile ma la dirigenza nerazzurra e il suo entourage sarebbe al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Nelle scorse settimane il giocatore ha rifiutato il trasferimento al Trabzonspor e ora sembrerebbe sempre più vicino al ritorno in Serie A dopo l’ultima esperienza in prestito di due anni fa con la Fiorentina.

Sull’esterno ci sarebbe il forte interesse del Cagliari, che avrebbe già trovato l’intesa con l’Inter per un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6-7 milioni di euro e sarebbe in attesa della risposta del giocatore brasiliano.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Federico Marchetti nel suo editoriale per TMW, l’esterno brasiliano sarebbe anche nel mirino della Real Sociedad. Dalbert ha voglia di riscattarsi dalla stagione deludente e avrebbe già le idee chiare sul suo futuro e preferirebbe restare in Italia. Ora è atteso soltanto il suo via libera al trasferimento in Sardegna che potrebbe già arrivare nelle prossime ore.