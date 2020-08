Mercato Inter, Dzeko il preferito di Pirlo. La Juventus pronta all’assalto

La Juventus è pronta a tentare l’assalto per Edin Dzeko. Il bosniaco, da tempo nel mirino dell’Inter sarebbe il nome in cima alla lista del nuovo allenatore bianconero Andrea Pirlo per rinforzare l’attacco per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la nuova proprietà della Roma non avrebbe nessuna intenzione di cederlo e lo vorrebbe mettere al centro del nuovo progetto.

Il classe 86 potrebbe essere ceduto solo nel caso in cui il giocatore dovesse chiedere esplicitamente di partire la dirigenza giallorossa. Al momento però, non ci sarebbe stato ancora nessun segnale di apertura da parte dell’attaccante.

Se Dzeko si trasferisse in bianconero, il club capitolino sarebbe pronta a sostituirlo con Arkadius Milik del Napoli. Il polacco è in scadenza di contratto nel 2021 e avrebbe già fatto sapere alla società di non volerlo rinnovare. Il classe ‘94 è stato più volte accostato anche alla Juventus, ma l’esonero di Maurizio Sarri ha cambiato gli obiettivi bianconero.