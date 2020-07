Mercato Inter - Dzeko al centro del progetto Roma: via solo in un caso

Arrivano importanti novità sul futuro del capitano della Roma, Edin Dzeko, cercato soprattutto dall'Inter la scorsa estate prima che il bosniaco decidesse di rinnovare con i giallorossi. Secondo il giornalista di SkySport, Paolo Assogna, il futuro del numero 9 sarà ancora nella Capitale, a meno che non si concretizzi uno scenario poco gradito alla dirigenza romanista.

Come riportato dal giornalista, Dzeko è saldamente al centro del progetto del club giallorosso, il quale non intende vendere i suoi giocatori di punta, come appunto il bosniaco o Zaniolo. Proprio per questo motivo, in estate la Roma cercherà di monetizzare grazie alle uscite dei giocatori in esubero, salvaguardando dunque la spina dorsale della squadra. Se però non dovessero arrivare le entrate previste, si aprirebbero nuovi scenari, tra cui anche la cessione dell'ex attaccante del Manchester City.

In questo caso l'Inter farebbe sicuramente un tentativo per portare il giocatore a Milano: non è un mistero che Antonio Conte consideri Dzeko il giocatore perfetto per completare il reparto offensivo dell'Inter.