Mercato Inter, Dzeko addio e Gosens quasi. Poi, due colpi in entrata

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/06/2023

Mercato Inter, i nerazzurri diranno addio a Dzeko e trattano quello di Gosens. Nelle ultime ore, il mercato nerazzurro sembra star prendendo lentamente forma. La società nerazzurra, infatti, sta cercando, attraverso i propri dirigenti, tutti quei profili che possono essere più adatti per caratteristiche a far parte della rosa di Simone Inzaghi nella prossima stagione.

Ma, per i dettami dati dal presidente nerazzurro, Steven Zhang, il mercato nerazzurro dovrà essere a saldo zero e dovrà prevedere prima le uscite e poi le entrate. Proprio per questo, prima di poter affondare sui nomi già trattati in entrata, bisognerà fare spazio nei conti e nella rosa.

I due indiziati a lasciare Milano, ad oggi, sono Edin Dzeko, che sembra essere molto vicino al passaggio al Fenerbahce a parametro zero, l’altro, invece, è Robin Gosens cercato da Union Berlino – in vantaggio – e Wolsfburg. Per il tedesco, la dirigenza nerazzurra vorrebbe ottenere circa una ventina di milioni di euro.

Una volta ultimate queste uscite, la società di viale della Liberazione punta ad acquistare due giocatori prima di tutto. Si tratta di Davide Frattesi del Sassuolo, per cui l’accordo, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe stato raggiunto per 30 milioni più il cartellino di Samuele Mulattieri valutato 5 milioni. L’altro profilo è quello dell’esterno belga, Lukebakio.

Simone Inzaghi vorrebbe avere quasi tutti i nuovi calciatori in vista del ritiro del 13 luglio. Vedremo se la società lo accontenterà nella sua richiesta.