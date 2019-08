(Mercato Inter) Dybala senza offerte, si va verso il grande scambio?

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, in un post del pomeriggio, commenta quanto sta succedendo alla Juventus per Paulo Dybala. Una situazione per molti versi analoga a quella che l'Inter sta vivendo con Mauro Icardi

Nel suo post, Schira afferma che non è in vista “ nessun incontro e nessuna offerta ufficiale del PSG all’agente di Paulo Dybala (Antun) negli ultimi giorni. I contatti telefonici con Leonardo risalgono a 10-15 giorni fa. La Joya vuole restare alla Juventus, progetti del club permettendo."

Ma a ben vedere sono proprio i progetti del club che spingono Dybala sempre più lontano da Torino. Il club bianconero deve sistemare i propri conti e può farlo solo abbassando i costi della squadra e realizzando, se possibile, ulteriori plusvalenze.

La vicenda sta creando ai Campioni d’Italia una situazione di grande difficoltà. Dopo i rifiuti di Manchester United e Tottenham anche per Dybala le alternative non sono più molte. Resta sullo sfondo quella più difficile anche se più affascinante, lo scambio con l’Inter con Mauro Icardi. Entrambe le società al momento negano ogni possibilità di portare a termine l'affare ma tutto sta giocando a favore di questa soluzione.