Mercato Inter: Dybala notizia shock, rischiano tutti

Fox Sports riporta una notizia che potrebbe sconvolgere ancora una volta tutti i tasselli del mercato mettendo Paulo Dybala in una posizione di estrema difficoltà. Tutto nasce nel 2016, quando l’argentino aveva ceduto lo sfruttamento dei propri diritti d’immagine ad una società maltese la Star Image per 10 anni.

L’anno successivo Dybala aveva rotto unilateralmente l’accordo “mossa che secondo Star Image il giocatore non avrebbe potuto compiere: contratto alla mano, l'azienda maltese intende adesso chiedere indietro con gli interessi. Si parla di una cifra vicina ai 40 milioni di euro e di una situazione che potrebbe frenare il Manchester United dal concludere il trasferimento: il club inglese è noto per i grandi introiti derivanti dal merchandising e per prestare particolare attenzione allo sfruttamento dei diritti d'immagine.”

Secondo Fox Sports ,riportando notizie del Corriere dello Sport, proprio oggi la Star Image dovrebbe aver inviato la diffida a tutti i soggetti interessati. Le conseguenze sono evidenti, in caso di soccombenza i 40 milioni richiesti dalla società maltese graverebbero su Dybala ed anche sul club che ne detenga il cartellino. Ecco perché lo United sembra aver preso una pausa di riflessione di fronte alla proposta juventina di scambio con Lukaku. Problemi analoghi da affrontare, naturalmente anche per l'Inter qualora dovesse proseguire il tentativo di Marotta di portare a Milano il ragazzo, ed anche per la Juventus che si troverebbe ad affrontare la situazione in qualità di diretta interessata insieme al suo giocatore.