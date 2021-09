Mercato Inter, due società interessate a prendere Brozovic a zero

Grande indiscrezione di mercato che riguarda l'Inter viene riportata a Sportitalia da parte del giornalista Gianluigi Longari. Sappiamo tutti che l'Inter è impegnata in alcuni rinnovi di contratto per mettere in cassaforte i propri calciatori e ce n'è uno che, più di altri, sta destando la curiosità di due big europee che hanno già allacciato i contatti con l'agente e sono pronte a prelevarlo.

Il giocatore in questione è il centrocampista croato, Marcelo Brozovic, giocatore che è diventato uno dei pilastri dell'Inter e che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022. Le trattative per il rinnovo non sono ancora iniziate, ma cominceranno presto e bisognerà trovare le quadra economica visto che il croato si sente un giocatore importante per la squadra e vuole un sostanzioso aumento dell'ingaggio. Intanto, come detto, due società hanno già contattato l'entourage.

Si tratta del Paris Saint Germain e del Barcellona che vorrebbero portare via da Milano, a parametro zero, il centrocampista. Una situazione non semplice per l'Inter che, da un lato, ha un giocatore che vuole l'aumento di ingaggio, dall'altro due delle più grandi società europee che fanno la corte a cui è complicato resistere. Vedremo come si risolverà la faccenda.