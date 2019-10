Mercato Inter, due scontenti diventano occasioni per gennaio. Il punto

Il centrocampo nerazzurro è il reparto che più di tutti necessita di essere rinforzato. La coperta è molto corta, e oltre alle alternative (numericamente parlando) manca anche qualità.

Per questa ragione nella sessione invernale di calciomercato sarà lecito aspettarsi uno (o più) colpi. I nomi seguiti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in questo momento sono due. Si tratta di due giocatori che non stanno vivendo grandi momenti con i rispettivi club, a causa dello scarso utilizzo.

Il primo è Vidal, che ha fatto capire apertamente che vorrebbe cambiare aria per unirsi ad un club che punti maggiormente su di lui. Il Barcellona tuttavia, che è anche alle prese con il caso Rakitic (che piace al Milan) non sembra aprire alla cessione.

Il secondo nome è quello di Matic, in uscita dal Manchetser United e che Conte vorrebbe riabbracciare dopo averlo avuto al Chelsea.