Mercato Inter, due rinnovi verranno discussi solo a fine stagione

Mercato Inter, tra qualche mese si parlerà di due rinnovi.

Danilo D'Ambrosio e Andrea Ranocchia sono da tanto tempo nella rosa nerazzurra e da quando sono arrivati a Milano hanno sempre dato il loro contributo e sono sempre stati una componente importante per il gruppo squadra. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, i due difensori sono in scadenza con la società di viale della Liberazione il 30 giugno del 2022 e potrebbero andare via a parametro zero, ma la dirigenza vorrebbe prolungare il rapporto con i due per almeno un'altra stagione.

Infatti, da quanto filtra, la società vorrebbe che i due continuino a far parte del progetto di Simone Inzaghi, ma ogni condizione verrà ridiscussa soltanto tra qualche mese, magari se la stagione sarà terminata, per evitare distrazioni di ogni sorta e in modo tale che ci si possa concentrare sul campo da gioco e, per quanto riguarda la dirigenza, su altri rinnovi contrattuali considerati più impellenti come quelli di Ivan Perisic, di Samir Handanovic e di Milan Skriniar con cui da tempo si sta discutendo.

Vedremo se davvero D'Ambrosio e Ranocchia continueranno a fare parte del progetto sportivo dell'Inter e se il loro contratto verrà rinnovato anche per il futuro, di sicuro al momento Simone Inzaghi ci punta molto, come dimostrato nelle ultime uscite, e vuole che anche loro siano sul pezzo a partire dalla prossima, complicatissima partita di campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano pronta a dare battaglia e a voler ottenere i tre punti a San Siro per raggiungere l'obiettivo Europa.