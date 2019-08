Mercato Inter: Due punte nel ripostiglio, si muovono gli sponsor?

Dalle colonne de Il Giornale, Roberto Perrone ha offerto una lettura interessante dello svolgimento del mercato nerazzurro, inserendo alla fine una riflessione sugli sponsor della società che dovrebbe suscitare qualche preoccupazione. La tesi di Perrone è che mentre il mercato propone sempre più evidente la tendenza alla ricerca della punta straniera, l’Inter riesce a fare addirittura di più, cercando attaccanti ”con smaniosa applicazione avendone uno da 124 gol in 6 anni separato in casa … e un altro, di proprietà, che furoreggia in Sudamerica”.

Ovvio il riferimento a Gabigol che nel Flamengo continua a segnare con regolarità impressionante e che ha ancora due anni di contratto con l’Inter.

Perrone evidenzia dunque l’anomalia alquanti bizzarra di un club che ha in rosa due goleador ma va a cercarne altri a carissimo prezzo “senza pensare di recuperare quello che c’è in casa, cioè un attaccante come Icardi o di ridare una seconda chance all’esiliato Gabigol”.

Secondo Perrone alcuni sponsor del club nerazzurro iniziano a dare segni di nervosismo, non capendo la strategia della società “soprattutto perché buona parte dei denari che servono, ad esempio per pagare lo stipendio di Gabigol, vengono da loro”.

La conclusione del giornalista suona come un campanello d’allarme per la dirigenza nerazzurra “ Insomma l’affaire centravanti rischia di destabilizzare l’ambiente nerazzurro, non solo per quelli tanto voluti che non arrivano, ma per quelli inutilizzati nel ripostiglio di casa o utilizzati da altri”.