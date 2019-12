Mercato Inter - Due pedine complicano un affare, pista congelata

La partenza di Alena e l'infortunio di Arthur complicano l'affare Vidal: i nerazzurri rimangono sempre vigili sul fronte blaugrana, ma le ultime indiscrezioni iberiche non rassicurano i tifosi.



Il Barcellona avrebbe momentaneamente messo in stand-by la cessione del cileno e inoltre non sarebbe stata ricevuta dal club capitanato da Bartomeu un'offerta ufficiale.



Vidal è uno dei pallini di Marotta, con quest'ultimo che studia la strategia per strapparlo a Valverde. Pista congelata al momento date le alternative non valide del Barça a centrocampo. A riportarlo è l'emittente radiofonica COPE.