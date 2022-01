Mercato Inter, due nomi forti per giugno: la dirigenza approva

Mercato Inter, Filip Kostic e Luiz Felipe restano due obiettivi forti per l'estate.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano sportivo torinese Tuttosport, la dirigenza nerazzurra di viale della Liberazione sta già programmando non solo il futuro immediato, ma anche quello inerente alla prossima stagione con i primi nomi che vengono cerchiati in rosso. Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, si stanno muovendo per cercare quelle che ritengono essere le piste migliori per mantenere la rosa molto competitiva anche per il prossimo anno.

Come anticipato, i primi nomi fatti sono quelli di Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte e di Luiz Felipe della Lazio. Per quanto riguarda il difensore brasiliano, il contratto scade nel prossimo giugno e non ha trovato, quantomeno fino a questo momento, l'accordo con la società del presidente Claudio Lotito, per prolungare il proprio contratto. Per quanto riguarda, invece, l'esterno serbo, la scadenza a giugno del 2023 fa in modo che potrebbe essere acquistato per una cifra non eccessiva. Non solo, ma i buoni uffici del suo attuale agente Lucci, che ha sempre lavorato bene con l'Inter, potrebbero ulteriormente facilitare l'operazione.

Vedremo se questi due nomi diventeranno vere e proprie trattative o solo delle suggestioni. Quello che è certo è che l'Inter sta programmando il proprio futuro per non farsi cogliere impreparata e per dare ad Inzaghi un parco giocatori che possa continuare a fare bene come sta facendo la rosa di quest'anno. La palla passa alla dirigenza, che dopo il grande mercato della scorsa stagione, spera di avere un po' più margine di manovra.